Teacher 29 taon naghintay na makapiling tatay

Hindi maitago ang ngiti at pagkasabik sa mukha ni Regie Del Rosario Campano at kanyang erpats na si Romeo Datario sa muli nilang pagkakatagpo na itinuturing niyang masayang regalo.

‘Di magkamaliw sa galak si Regie sapagkat finally ay natagpuan niya na ang tunay niyang pamilya at kadugo bago matapos ang 2022.

Humigit-kumulang 29 taon umanong hinahanap ni Regie ang kanyang ama at mga kapatid. At sa kanyang paghahanap ay natuklasan niyang 13 pala silang magkakapatid mula sa anim na asawa ng kanilang tatay.

Kwento ni Regie sa panayam ng ABS-CBN, kapapanganak pa lamang umano ng kanyang ina sa kanya ay iniwan na siya ng kanyang papa. Pagkaraan ay nakapag-asawa rin ng iba ang kanyang ina kaya naman naiwan siya sa poder at pangangalaga ng kanyang lolo at lola.

Naging makulay at maayos naman umano ang kinalakihang buhay ni Regie at nakapagtapos din siya ng kolehiyo pero batid niya sa kanyang loob na tila may kulang – at ito ang pangungulila niya sa ama.

Nag-viral sa social media ang paghahanap niya sa kanyang mga kadugo. Taong 2014 nagsimulang magbakasali si Regie na hanapin na online si Tatay Romeo.

Nitong 2020 lang nga ay may isang user ang nakapansin sa kanyang panawagan at post na kung saan kinontak siya. Siya si Marvin Detario na kapatid niya pala sa ika-apat na asawa ng kanyang ama.

Sinabi ni Regie na ang kanyang half brother na si Marvin ang talagang nagsilbing susi upang makapagkonekta sila ng kanyang erpats at ang iba pa nilang kapatid.

Disyembre 2022 lang ay nagkita na sila sa unang pagkakataon. Bumiyahe si Regie mula Aparri, Cagayan patungo sa San Francisco, Quezon para lamang ma-meet ang kanyang long-lost father.

Bukod dito, napag-alaman din ni Regie na mag-isa na lang palang namumuhay ang kanyang tatay sa isang bukid at ang masaklap pa ay wala itong kuryente.

Kaya naman ang susunod umano niyang plano ay dalhin at i-uwi ang kanyang ama sa Cagayan at doon niya ito aalagaan.

Mapapanuod naman sa kuhang video ang pagyayakapan ng mag-ama. Talaga namang pinatunayan ni Regie na kung gusto mo talaga mahanap o makuha ang isang bagay ay marapat na ‘di mo ito sukuan hanggang sa maabot mo. (Moises Caleon)