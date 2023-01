Surigao del Sur niyanig ng magnitude 4.8

Niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang Surigao del Sur kahapon ng umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang pagyanig ganap na alas-6:09 ng umaga at natunton ang episentro nito sa layong 73 kilometro hilagang-silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.

Samantala, naramdaman ang intensity III sa Nabunturan, Davao de Oro habang Instrumental Intensity I naman sa Bislig City, Surigao del Sur at Alamada, Cotabato.

Wala anilang naitalang pinsala dahil sa nasabing pagyanig at wala ring inaasahang aftershocks dito.