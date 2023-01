SSS, Pag-IBIG taas butaw awatin

Nanawagan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party-list Rep. France Castro sa Social Security System (SSS) at Pag-IBIG Fund na gayahin ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) at ipagpaliban ang nakatakdang pagtaas sa premium contribution nito.

“Malacañang can also write or order the board of directors of the SSS and Pag-IBIG to defer their contribution hikes because Filipino workers need every peso that they earn to feed their families now. Sa pagtataas ng premium rates ay parang inaagawan pa ng SSS at Pag-IBIG ang mga pamilya ng manggagawa ng kanilang pagkain,” giit ni Castro.

Ipinunto ng kongresista na nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin at ang unang linggo ng taon ay sinalubong sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo bukod pa sa pagsipa sa presyo ng tubig at kuryente.

“Sana ay makinig ang Malacañang at ang pamunuan ng SSS at Pag-IBIG para ‘di na sila makadagdag pa sa hirap ng mga mamamayan sa ngayon,” hirit pa ni Castro.

Ipinagpaliban ang nakatakdang pagtataas sa kontribusyon ng PhilHealth na mula 4% ay magiging 4.5%. Ang pinakamaliit na kontribusyon sa PhilHealth ay madaragdagan ng P50.

Mula naman sa 13% ay magiging 14% na ang kontribusyon sa SSS samantalang ang Pag-IBIG ay magiging P150 mula sa P100. (Billy Begas/Eralyn Prado)