Scottie Thompson walang daga sa Bay Area Dragons

Game 3 Finals Miyerkoles (Mall of Asia Arena)

Best-of-7 Championship

5:45pm — Ginebra vs Bay Area

(Serye tabla, 1-1)

ANIM na araw pumiga ng adjustment ang tacticians ng Ginebra para paghandaan ang Game 3 ng PBA Commissioner’s Cup Finals ngayong araw sa MOA Arena.

Naging best-of-five ang series pagkatapos ng 96-81 win ng Gins sa Game 1 at 99-82 victory ng Dragons sa Game 2.

Natikman ng crowd favorites ang napakalaking tambakang talo.

“Series naman ‘to, kami naman ang kailangang mag-adjust,” giit ni Scottie Thompson, nalimitahan sa 4 of 11 shooting noong huli.

Ang backcourt partner niyang si LA Tenorio, hindi rin kagandahan ang 3 of 11 clip.

“Optimistic pa rin naman kami du’n sa game plan ng coaches namin,” dagdag ng reigning MVP.

Sina Justin Brownlee (32 points) at Jamie Malonzo (10) lang ang naka-double figures sa scoring noong huli.

Nawala raw sa focus ang Gins samantalang locked up ang Dragons.

“They got everything they wanted tonight, and we didn’t get anything that we wanted to do,” bulalas ni coach Tim Cone. “They did a great job of disrupting (us).” (Vladi Eduarte)