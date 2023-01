OFW sikat tindang bibingka, puto bumbong sa Dubai

Kaya mo bang iwan ang magandang trabaho mo para makipagsapalaran sa pagnenegosyo?

Ganyan na ganyan ang success story ng isang dating overseas Filipino worker (OFW) na ngayon ay tanyag na sa tinda niyang puto bumbong at bi­bingka sa Dubai.

Noong 2017 nilisan ni Frel Jimenez Villaflor ang kanyang trabaho bilang OFW sa Dubai kahit pa super goods ang kinikita niya rito upang magtayo ng sarili niyang business doon.

Pinangalanan niya itong ‘Glazed Club’ na kung saan ang ilan sa bida niyang produkto ay ang sikat na sikat na bibingka at puto bungbong.

Kuwento ni Frel sa GMA interview, 2017 din niya sinimulan ang pagtitinda ng kakanin sa Dubai. Sinigurado umano niya na tradisyonal na pamamaraan ng pagluluto ang gagamitin niya sa paggawa nito para talagang masarap.

Nariyan ang paggamit niya ng kawayan, mano-manong pag-shake at pagbabalot nito nang nakakamay!

Na nag-aala-show tuloy tuwing ginagawa niya ito sa harap ng mga turista at customer niya na talaga namang napapamangha sapagkat ‘di naman ito tipikal sa kanilang lugar.

Bukod dito, nais rin talaga na dalhin ang tatak Pinoy doon para na rin sa mga kababayan at kapwa niya OFW.

“Medyo pihikan ako sa food, kaya I have always wanted to bring ‘yong mga pagkain na nami-miss ng mga kababayan natin na as much as possible eh ‘Pinas na ‘Pinas ang dating, pati way of cooking.”

Mahirap man ang desisyon na mag-resign at iwanan ang nakapaganda niyang trabaho ay minabuti niyang i-push ito dahil tila nanalaytay na sa kanyang dugo ang pinagsamang pagmamahal sa pagluluto at pagnenegosyo.

Malaking impluwensya rin umano na isang businesswomen ang kanyang ina kaya naman isa ito sa kanyang mga iniidolo at titi­ngala sa buhay.

Literal na nakipagsapalaran si Frel sapagkat inabot umano ng halos isang taon bago pumatok ang kanyang business at makabawi dito.

“Medyo mahirap po noong I had to leave my regular job and focus on the business. Kasi medyo one year bago nakabawi.

Tapos, walang regular na income. After ma-introduce ‘yong bibingka, doon na siya nakilala. Then after a few months, puto bumbong naman,” kuwento pa niya.

Kaya naman ‘di nakakapagtaka na ngayon ay kilala na at dinudumog na ng mga tao sa Dubai ang kanyang negosyo. Dahil dito ay nakapagpatayo na siya ng ilang branch at isa na nga rito ay nakatindig sa isang sikat na mall doon.

Mayroon na rin siyang isang branch na tinawag niyang ‘Ningnangan’ na kung saan ang mga ino-offer naman nila rito ay mga inihaw na seafood. (Moises Caleon)