Nesthy Petecio, Carlo Paalam, national boxers sasabak sa Thailand, Bulgaria tourney

NAKATAKDANG sumabak sina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalists Nesthy Petecio at Carlo Paalam sa ASBC Asian Under 22 Boxing Championships sa Enero 16-27 sa Bangkok, Thailand at sa Strandja Memorial Tournament sa Pebrero 18-27 sa Sofia, Bulgaria.

Sinabi ni Association of Boxing Alliances in the Philippines secretary-general Marcus Jarwin Manalo na magkakasamang nagsasanay sina Petecio, Paalam at iba pang mga boksingero kasama ang kanilang anim na coaches sa isang training camp sa Baguio City.

“Our national boxers remained in Baguio City for their training camp. No holiday break for them since there are tournaments in January and February,” pahayag ni Manalo sa sa Abante Sports.

Paghahandaan din ng national boxers ang kauna-unahang Olympic Qualifying tournament sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8.

“We’re hoping that we can punch in for a gold medal in the Asian Games, [as it] is the first Olympic Qualifying Tournament. The next ones will be in in 2024 na,” wika ni Manalo.

Kahit man may kinakaharap na pangamba sa ABAP at sa mga national boxers, maging sa iba pang international boxers dahil sa babala ng International Olympic Committee (IOC) kontra sa International Boxing Association (IBA) na pinamumunuan ni Russian Umar Kremlev, na siyang pangunahing nagsasagawa ng qualifying tournament ng boxing sa Olympiad sapol noong 2020+1 Tokyo Olympics at sa darating na 2024 Paris Games, maaaring tuluyang tanggalin ang pampalakasan sa kanilang programa.

Nauna nang inihayag na hindi pa kasama ang boxing sa 2028 Los Angeles Games.

“Ever since, IOC has been clear with its demands on IBA with regards to governance, financial transparency and sustainability, and the integrity of its refereeing and judging process. IBA believes they have already addressed all these concerns which they also attributed to the previous IBA leadership,” pahayag ni pa ni Manalo. (Gerard Arce)