Nadale ng New Year paputok lumobo sa 262

Umabot na sa 262 ang mga nasugatan, kabilang ang 16 na naputulan ng daliri, matapos madale ng mga paputok sa pagsalubong ng Bagong Taon.

Sakop ng nasabing datos ang mga nasugatan sa paputok simula noong Disyembre 21, 2022 hanggang nitong Enero 3, 2023. Kahapon, 51 pang kaso ang nadagdag sa fireworks-related injuries (FWRI).

Ayon sa Department of Health (DOH), mas mataas ito ng 42% kumpara sa 185 kaso na naitala sa parehong panahon noong 2022 pero mas mababa naman ng 15% sa five-year average na 308 kaso sa parehong panahon.

Nagtala ng pinakamataas na bilang ang National Capital Region (NCR) na umabot sa 125, sumunod ang Western Visayas; 31, Ilocos Region na may 23; Central Luzon, 22; Calabarzon, 13; at Bicol Region na may 12.

Samantala, nakapagtala ng walong kaso ang Cagayan Valley, pito sa Central Visayas, anim sa Soccsksargen, apat sa Cordillera Administrative Region (CAR), tatlo sa Mimaropa, tig-dalawa sa Northern Mindanao at Davao Region, at tig-isa ang Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula.

Sa rekord, 92 ang nagtamo ng sugat sa kamay, 75 sa mata, 35 sa hita, 34 sa ulo at 31 sa braso o punong braso. Pinakamatandang biktima ay may edad 80 habang wala pang isang taon ang pinakabata. (Juliet de Loza-Cudia)