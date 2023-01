Myla Pablo malakas tsika tatalon sa Cargo Movers

MALAKAS ang bulung-bulungan na tatalon buhat sa koponan ng Petro Gazz papuntang F2 Logistics Cargo Movers ang isa sa mga Angels na si Myla Pablo.

Bagaman wala pang kongkretong impormasyon, malakas naman ang usap-usapan na tatawid patungong Cargo Movers ang magandang volleyball player na si Pablo.

Samu’t saring reaksyon naman ipinahayag ng mga netizen hinggil sa umuugong na balitang ito.

May mga natuwa at ang iba naman ay kontra sa nasabing magaganap na lipatan.

“Naku loaded na sila dun,” ayon sa isang netizen.

“Paano loaded bilang naman naglalaro at marami din umalis kaya dapat pag mag may retired may papalit talaga,” sagot naman isa.

Ang iba naman ay suportado ang magiging desisyon ni Pablo hinggil dito.

“Bagay ka don champion na naman”, ayon sa isang komento ng netizen.

Bahagi si Pablo ng back-to-back champion ng PVL Reinforced Conference na Petro Gazz sa nagdaang 2022 season.

Ang 29-anyos na si Pablo ay ginawaran din ng parangal bilang 2nd Best Outside Spiker ng PVL sa magkasunod na taon ng 2021 at 2022. (Annie Abad)