‘Monay’ ni Alexa biglang umalsa

Asahang ang alindog ni Alexa Ilacad ang madalas na makikita sa social media ng aktres dahil ito ang naging paandar niya sa Bagong Taon.

Sunud-sunod ang pagyayabang ng young actress ng kaseksihan niya, gaya na lang nang pagsusuot niya ng lucky color sa pagsalubong sa 2023.

Masisilip sa isa sa mga una niyang post ang pink body hugging backless cocktail dress habang naka-side angle pose siya.

Tunay nga namang palaban ang back bumper ni Alexa na buung-buo at tayung-tayo sa porma.

Nakaalsa rin na parang monay ang kanyang dibdib na nakalitaw sa profile niya.

Sumunod naman ay ang pagbahagi niya ng sample photo para sa ginawa niyang photo shoot sa Metro magazine, kung saan gold bustier gown ang suot niya na lalong nagpahubog ng kanyang kurba.

Bago pa ang pagpasok ng 2023, pinagmalaki na ni Alexa ang kanyang kaseksihan sa mga nauna niyang post. Pinuri si Alexa ng mga netizen at kapwa star sa malaking pagbabago sa kanyang itsura, katawan.

Vhong nagkuwento ng karanasan kay Ogie

Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makalabas ng kulungan, nangibang bahay na si Vhong Navarro at sa tahanan pa ni Ogie Alcasid ito nagpunta.

Pinasilip ni Ogie sa Instagram ang groupie photo nila, kung saan makikita ang komedyante at It’s Showtime host.

Walang ibang artista ang kasama sa grupo bukod kina Ogie at Vhong dahil ang nasabing pagtitipon ay may kaugnayan sa kanilang religious group.

Sey nga ni Ogie, “Our 11-year old small group!! Ty Jesus for the different testimonies of faith that we learn from each other. Only by your grace dear Lord! Ty pareng @vhongx44 for joining us also. Hallelujah.”

Mula nang makapag-piyansa para sa pansamantalang kalayaan, ginugol muna ng aktor ang panahon sa kanyang sariling pamilya, mga magulang at anak.

Dahil sa pananalig at pinagkakatiwalaang grupo ng mga kaibigan kaya nakipagkita ang komedyante.

Makikita sa IG ni Ogie ang mga mensahe para kay Vhong. Hiling nila na makabalik na ito sa ‘It’s Showtime”.

At sigurado ako, maraming kinuwento si Vhong kay Ogie, dahil kanya-kanyang testimoniya ang nangyari sa kanila.