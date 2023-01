Mga fan kinilig kay Mark Leviste: Kris Aquino tumaba na, maaliwalas ang itsura

Pinaligaya ni Vice Governor Mark Leviste ang mga fan ni Kris Aquino.

Eh kasi naman, biglang-bigla, walang kaabog-abog ay nag-post si Mark ng mga photo na kasama niya si Kris, pati na sina Bimby at Joshua.

Alam naman ng lahat na minsan ay nanligaw si Mark kay Kris, pero sa friendship nauwi ang kanilang samahan. Di ba nga, ibang politiko kasi ang naging karelasyon ni Kris, na hindi rin naman nagtagal.

Anyway, base nga sa mga larawan na pinost ni Mark, tila paunti-unti ay nakakabawi na si Kris sa itsura niya. Although alam naman ng lahat na may matindi pa ring sakit si Kris, at patuloy pa rin ang pakikipaglaban niya rito, masaya na kahit papaano ang mga fan na makitang maayos-ayos na si Kris, na nag-gain na ito ng timbang, at maaliwalas na rin kahit papaano ang mukha nito.

“Spending the first day of the year with the Queen!” caption Mark sa mga photo nila ni Kris.

Kaaliw ang mensahe ng mga fan na akala mo ay nanalo sa sugal, dahil sa sobrang katuwaan nila, na sa wakas ay muli nilang nasilayan ang itsura ni Kris, na matagal na nga nilang pinanabikan.

Anyway, heto nga ang mensahe ng ibang mga fan, na karamihan sa kanila ay puring-puri si Mark, at kinikilig pa sa mga photo nila.

annemeraldpenney33121, “Patuloy nawa ang pag galing ni Miss Kris, in Jesus name.”

lovelymar2006, “Thank you for sharing Vice Gov. A true friend indeed.”

sweet_tina802, “Get well soon Ms. Kris.”

carmitabanera, “raying for your complete healing Kris.”

andreipa0413, “Bakit nakakakilig po?”

lgc7252, “So so so happy seeing you (Kris) looking good…our continuous Prayers for your healing and recovery🙏🙏🙏. Thank you Sir Mark Leviste for sharing these pics…thank you for your friendship.”

teamaquinos, “Thank you for sharing this Sir Mark.”

jifsmom, “Continue to feel better soon!”

jonelutana, “She looks great! So happy to see her again looking healthy and improving. Praying for your fast healing and recovery. God be with you and always with you.”

jeanm.montemayor, “Good to see you Kris. Praying for your wellness.”

titakittina, “She looks a little bit better now. Please get well soon! Thanks for visiting her.”

ruthmauhay, “True friend and true people.”

apriltwenty22, “Thank you for the visit! A true friend.”

wande.rerjoy, “So happy to see the Queen again! Super duper miss her! Thanks sir for posting this. Watta great year to start indeed! 💛 She’s looking better now.”

marvieyoung, “Happy new year Mark !!! Good to see her up and about ! Safe travels.”

fulcie112366, “More improving miss Kris Aquino . God is good. Amen.”

elisa.tan.509511, “So so happy to see Ms. Kris looking so much better now. We’re praying always for your complete healing and recovery. Praise the Lord for the well-being of your family esp Joshua and Bimb.”

ayen65, “True friend indeed! Thanks for sharing your pics! Happy to see Ms Kris in a much better form.”

leecoj888888, “True friend indeed even though the Aquinos are not in power anymore. God bless.”

Well, sabi nga, ang tunay na kaibigan, makikita mo sa panahon na nasa ibaba ka. At dahil diyan, dagdag pogi points talaga si Mark sa mga fan ni Kris. (Rb Sermino)