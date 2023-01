Marcos ile-level up relasyon ng PH sa China

Target ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na itaas pa ang antas ng relasyon ng Pilipinas at China sa kanyang tatlong araw na state visit sa Beijing, China.

Sa kanyang departure message sa Villamor Airbase, Pasay City nitong Martes nang hapon, sinabi ng pangulo na makikipagkita siya kay Chinese President Xi Jinping at isusulong niya ang mas maigting na relasyon ng dalawang bansa para sa mas maraming oportunidad tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng dalawang bansa.

“I look forward to my meeting with President Xi as we work towards shifting the trajectory of our relations to a higher gear that would hopefully bring numerous prospects and abundant opportunities for the peace and development to the peoples of both our countries,” anang pangulo.

Bubuksan aniya nito ang panibagong yugto para sa Comprehensive Strategic Cooperation sa China partikular sa larangan ng agrikultura, enerhiya, imprastruktura, siyensiya, teknolohiya, kalakalan at pamumuhunan at people-to-people exchanges.

Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahang mapapag-usapan din sa state visit ng pangulo ang security issues sa West Philippine Sea. (Aileen Taliping)