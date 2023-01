‘Magic’ Mike Plania wagi sa 1st round TKO

MULING nagpamalas ng matinding mahika si Filipino super bantamweight Mike “Magic” Plania upang makabawi sa nagdaang pagkabigo at mapagbuntunan ang beteranong Pinoy boxer na si Jeffrey Francisco sa bisa ng first round technical knockout nitong nagdaang Disyembre 31 sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City.

Bumitaw ng nakakanginig na kaliwang uppercut sa katawan ang 25-anyos na tubong General Santos City upang pabagsakin si Francisco (15-7-1) sa loob lamang ng 28 segundo.

Noong nagdaang Setyembre 4, 2022 ay nabigo si Plania (27-2, 14KOs) na makuha ang World Boxing Organization (WBO) North America Boxing Organization (NABO) 122-pound title kay American Ra’eesse “The Beast” Aleem sa California.

Kasalukuyang No. 12 ranked si Plania sa WBO at 13th sa IBF. (Gerard Arce)