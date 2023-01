Kilalanin: Resto crew noon, successful videographer na ngayon

“Kung feel mong hindi para sa ‘yo, hanapin mo kung para san ka.”

Ito ang pinanghawakan ng isang kelot matapos niyang mahanap ang kanyang passion at nais gawin sa buhay. Siya si Brent Bryle Reyes mula sa Rizal na kamakailan lamang ay nagbigay inspirasyon online matapos mag-viral ang ibinahagi niyang mga larawan kung saan makikita ang trabaho niya noon at ngayon.

Noong 2015 ay namasukan bilang fast food crew si Brent habang nag-aaral pa pero taong 2018 ay na-realize umano niya na tila hindi na ito para sa kanya at may ibang nais pa siyang gawin – ang kanyang hobby noon.

Sabi ni Brent sa panayam ng PSN, “Dati wayback 2013 highschool days ako nahilig sa video editing, ‘di pa uso TikTok and mobile editing nung panahon na ‘yun. Ang tanging gamit ko lang eh yung binili ng nanay ko na 2nd PC galing sa nagsaradong computer shop, kami ng mga kaibigan ko ay mahilig gumawa ng videos and inuupload namin ito sa Youtube.”

Sumugal siya para sa kanyang mga pangarap. Minsan umano siyang nangutang sa kaibigan ng kanyang ina upang ipangbili ng 2nd hand na camera at computer. Nagsumikap siya upang matutunan lahat ng mga dapat niyang malaman hanggang sa tumanggap na siya ng mga client.

Ilan sa mga inoffer ni Brent ay ang photography at videography. Kung noon ay kumikita umano siya ng P4,000 bilang crew, ngayon ay naglalaro na sa humigit-kumulang P30,000 hanggang P60,000 ang kanyang kita.

Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya bilang freelancer, mayroon siyang iba’t ibang client sa US, mga sikat na vlogger, at content creator na hina-hire siya upang mag-edit at magshoot.

Kaya naman natuwa umano siya at napa-throwback sa kung gaano na kalayo ang kanyang narating dahil lang sa simpleng desisyon niya noon na pakinggan ang kanyang sarili.

“Tama mga naging desisyon ko na kung ramdam mo na hindi kana para dyan, give up mo and hanapin mo kung para saan ka ba talaga ikaw lang talaga ang didiskubre nu’n,” dagdag pa niya.

Ikaw, nahanap mo na ba ang passion mo? At naisip mo ba kung keri na maging source ito ng income mo? (Moises Caleon)