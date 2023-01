Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 04, 2023/Miyerkoles / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Mettle Strength, 5 Dollarama, 3 Action Rules, 2 Reesy Baby

R02 – 4 Nevada Scout, 2 Rhea’s Choice, 7 Dominatore, 8 Che Che

R03 – 10 Sakalam, 12 Steal Away, 3 My Diamond, 11 Mucho Caliente

R04 – 1 Sun Moon Lake, 2 I’ll Be There, 5 Barayong, 7 Baling Rikit

R05 – 1 Early Bird, 6 Kick The Gear, 3 Erik The Viking, 2 Money For Shelltex

R06 – 2 My Dear Magnolia, 3 Miss Aruba, 6 Empire Ruler, 7 Sinag

R07 – 8 Meghan Maxene, 9 Hook The Hustler, 1 Hiroshima, 11 Success Of Times

R08 – 8 Tsetseburetse, 2 Batang Madrid, 1 Double Rock, 6 Todo Pong

R09 – 2 Caraga Wonder, 4 Rafi’s Point, 10 Gethsemanesmiracle, 13 Kentucky Rain

Solo Pick: Sun Moon Lake, Early Bird, My Dear Magnolia, Meghan Maxene, Caraga Wonder

Longshot: Nevada Scout