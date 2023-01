Kahit may baby na: Joaquin, Raffa wala pang balak pakasal

Masuwerte si Joaquin Domogoso among sa mga baguhang artista. Although anak ni dating Manila Mayor Isko Moreno, pero dahil sa angking talino at karinyosong bata at magaling umarte at parang may gayuma sa mga fan, kaya mas madali siyang sumikat.

Pero, sa murang edad ay nagkaroon din agad ng anak. At sa tingin ko ay hindi `yon hadlang sa kanyang propesyon bilang aktor.

Inako niya ang malaking responsibilidad sa murang edad at maayos silang nagsasama ni Raffa, ang ina ng bata. Magkasama silang nag-aalaga at nagpapalaki sa bata.

Sa ngayon ay wala pa sa plano nila ang magpakasal at tuloy-tuloy lang daw muna sila sa trabaho.

Anyway, abala si Joaquin ngayon sa pagpo-promote ng pelikula niyang ‘That Boy In The Dark’ na humamig na ng maraming awards sa iba’t ibang international film festival, at sa wakas ay ipapalabas na dito sa Pilipinas simula sa January 8.

Kaya sobrang excited si Joaquin dahil proud talaga siya sa movie nila na dinirek ni Adolf Alix, Jr.

Sana nga ay magbalik na ang mga tao sa sinehan, at panoorin ang award winning movie na ito, ha!

Barbie pinagmukhang ‘eng-eng’ si David

Mukhang magtatagal pa sa ere ang ‘Maria Clara at Ibarra’ dahil sa mga bagong pangyayari sa serye. Kaya lalo tuloy dumarami ang tumututok sa kanila dahil sa bagong twist ng kuwento.

In fairness kay Julie Anne San Jose ay ang laki na ng improvement niya sa akting. Ramdam mo ang hinagpis niya sa bagong rebelasyon na natuklasan niya.

Pero kay Barbie Forteza o si Klay kasi naka-focus ang manonood, dahil aliw na aliw sila sa kulitan nila ni David Licauco, na nagmumukhang eng-eng sa karakter niya bilang si Fidel.