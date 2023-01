Jeremy Renner naaksidente, kritikal sa ospital

Nasa critical condition ang Marvel actor na si Jeremy Renner pagkatapos ng isang freak accident na nangyari sa kanyang bahay sa Lake Tahoe, Nevada.

Ayon sa report ng TMZ, pina-plow ng Hawkeye actor ang snow sa labas ng bahay niya na dala ng New Year’s Eve snowstorm. Bigla na lang may isang machine na kung tawagin ay Snowcat na umararo sa kanyang mga binti.

Mabuti na lang at nakita siya ng kapitbahay nilang doktor at binigyan siya ng paunang lunas habang hinihintay nilang dumating ang paramedics. Maraming dugo nga raw ang nawala sa aktor.

Kinailangang i-airlift ang 51-year old actor sa ospital mula sa scene of the accident at agad siyang pinasok for surgery.

Ayon sa statement ng ospital, kailangang sumailalim sa dalawang major surgery si Renner.

“His injuries are extensive. As of now, we can confirm Jeremy is in critical but stable condition with injuries suffered after experiencing a weather related accident while plowing snow earlier today. His family is with him and he is receiving excellent care.”

Two-time Academy Award nominee si Renner para sa mga pelikulang The Hurt Locker (2008) at The Town (2010). Mas sumikat siya nang gampanan niya ang role bilang si Clint Barton a.k.a. Hawkeye sa mga pelikulang The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War and Avengers: Endgame. Lumabas din siya sa mga pelikulang Mission: Impossible – Ghost Protocol, The Bourne Legacy, Hansel and Gretel: Witch Hunters, American Hustle, Mission: Impossible – Rogue Nation, and Arrival.

Kasalukuyang napapanood siya sa Hawkeye series sa streaming platform na Disney+ at sa Paramount+ series na Mayor of Kingstown. (Ruel Mendoza)