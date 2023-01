Happy New Year 2023

HAPPY New Year mga ka-Depensa.

Bumalik na ang kumpiyansa ng mga tao na lumabas at magdiwang nitong nakaraang holiday season.

Ang mga negosyo ay unti-unting bumabangon. Pagdating naman sa ating mga kababayan, patuloy pa rin ang pagsusuot nila ng face mask at social distancing.

Siyempre may mga pasaway pa rin na walang pakialam kung nakakahawa sila. Kahit may sakit sige pa rin ang pasok sa opisina o eskwelahan..

Isang blessing na ginawa namin magpamilya ay mag-staycation sa Marriott Hotel sa Clark, Pampanga ng limang araw. Siyempre todo-enjoy dahil kasama namin ang panganay na anak namin na bihirang pumasyal dito galing Hawaii.

Five star ang Marriott Hotel pagdating sa mga kwarto. Makakapal ang mga towel, malaki mga kwarto, courteus ang mga housekeeping.

Pagdating sa service outstanding sila, mababait ang mga staff, sa food naman ayos din, meron silang Urban Cafe na masarap gumawa ng panini bread, tuna melt, sandwiches atbp.

Idinaos namin ang pagsalubong sa bagong taon nang kami ay nag-dinner buffet sa ballroom. Sakto naman ang nasa buffet table, nandun ang star of the noche buena lechon, roast beef, pork ribs, herb chicken, nachos, tacos, unlimited wine at soda.

Si RnB singer Kris Lawrence ang nagdala ng show. Maganda pili niya sa mga kanta niya at nag-enjoy lahat ang mga guest.

Ang pantapos ng show ay may konting pa-raffle at fireworks display sa labas ng hotel.

Happy New Year sa ating lahat.