GF ni Consunji buntis na? Maggie Wilson may bagong pasabog

Pasabog ang ‘tea’ na hatid ni Maggie Wilson, nang mag-post siya sa Instagram ng statement na tila nagre-reveal na nabuntis na ng kanyang estranged husband na si Victor Consunji ang girlfriend nito ngayon.

“Her testing positive, (not for covid) is the summary of my 2022,” saad niya sa Instagram story, kasama ng photo ng stork na sumisimbolo sa pagbubuntis.

Dagdag pa ni Maggie: “And it’s not me. I’m on trial for alleged adultery. Lol.”

Walang binanggit na anumang pangalan si Maggie, pero siyempre agad itong nahulaan ng mga marites lalo pa’t very showy na ng kanilang romansa si Consunji at dyowa nitong negosyante na si Rachel Carrasco.

Pinost nga ni Rachel ang kanilang bakasyon sa France kamakailan.

Matatandaan nga na nagsampa ng kasong adultery itong si Consunji laban kay Maggie at ang sinasabing third party ay ang Thai-British businessman Tim Connor. (AMF)