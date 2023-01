Elreen Ando, Vaness Sarno, Kristel Macrohon aayudahan patungo sa 2024 Paris Olympics

GAGAWIN ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas ang lahat para matulungan sina Elreen Ando, Vanessa Sarno at Kristel Macrohon na makasilo ng slot sa Olympics.

Hindi lang isa ang target ng Pilipinas, tatlo hanggang apat na Filipino weightlifters ang nais nilang lumaban para sa Paris Olympics.

Si Tokyo Games gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo ang isa sa magiging pambato ng Pilipinas, maganda ang kanyang naging performance sa nakaraang laban niya matapos sumilo ng tatlong gold medal nakaraang buwan sa World Championships na ginanap sa Bogota, Colombia.

“We’re looking at three to four lifters to qualify to Paris,” ayon sa pamunuan ng SWP.

Para makalahok sa Paris cut, kailangan lumaban ang mga ito sa limang IWF-sanctioned tilts at makakuha ng magandang puntos sa kanilang weight classes. (Elech Dawa)