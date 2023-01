Edu ‘di nakasama: Cherry Pie tinalakan Cebu Pac

Marami ang na-delaye at na-cancel na mga flight paalis ng Pilipinas at gayundin ang mga parating ng bansa from their vacation abroad or kahit domestic.

Isa na rito ay ang actress na si Cherry Pie Picache na sa Japan sinalubong ang Bagong Taon kasama ang kanyang anak.

Hindi nito napigilang hindi mag-tweet at directly i-tag ang Cebu Pacific Air na ayon sa actress, wala man lang assistance na ibinigay sa kanila.

Aniya, “Expectedly our flight got cancelled. Sad part, no assistance of what so ever was given by our online provider @cebupacificair, and the airfare’s as good as a long haul flight. Only a message to rebook, earliest was Jan. 5, travel fund or refund receiving after 2 mos?!!”

At saka niya sinundan ng hashtag na “no choice tayo.”

Nag-reply naman ang Cebu Pacific Air sa tweet na ito ng actress at humingi ng apology. At sinagot ni Cherry Pie na, “Alright. The least that your company can do is to expedite refund or our airfare as soon as you can since it’s been paid even weeks before flying. Thank you.”

Sa isang banda, mukhang kung si Pie ay sa Japan sinalubong ang New Year, ang boyfriend na si Edu Manzano ay sa Hong Kong naman.

Hindi kaya maging dahilan na naman ito para ma-isyu na naman silang hiwalay na? Huh.

Juancho sumikat kay Padri Salvi

Malaking impact talaga sa career ni Juancho Trivino ang isa sa top-rating primetime series ng GMA Networks, ang “Maria Clara at Ibarra” nagmarka talaga ang performance niya bilang si Padre Salvi.

Pero hindi ito dito nagtapos, sa kauna-unahang pagkakataon, may acting award na ang Kapuso actor. Siya ang nagwaging Best Supporting Actor sa TAG Awards.

Sabi nga niya, after 10 years, first award niya ito.

“I have done many roles in my life, but none like thia. Playing Padre Salvi was such a leap of faith and trusting God’s plan for me. Di ko alam kung pano sasabihin na maniniwala kayo, pero honored ako na nakatanggap na ko finally ng award for this role—after 10 years in the industry,” caption niya sa kanyang Instagram account.

“This is a win not only for me, not only for my very supportive MCAI family and the people that have helped me along the way, but also for Philippine culture in general. It’s a reminder that we can do it, we can be proud of ourselves, our history, our literacy works and where we came from; that we can produce top notch content that audiences will not only enjoy, but can also learn from.

“I have lots more to say, but I’ll reserve that for my podcast episode that I’ll record when we get back from vacation.

“To God be the glory and praise. Thank you TAG Awards 2022 for this recognition.”

Kaya dedma sa mga babae: Alden Richards nahuhumaling sa Esports

Kasalukuyang nasa Japan ngayon ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards. Kasama ang kanyang ever-loyal assistant na si Mama Tenten.

Kaya sa Japan napili ni Alden na mag-celebrate ng kanyang 31st birthday. Nag-Instagram Live ito at pinapahulaan sa mga netizens kung nasaan siya. Marami rin naman ang nakahula na nasa Japan nga siya. Ngapasalamat din sa rami raw niyang natatanggap na messages.

Sabi ni Alden, isang taon na lang daw at wala na nga siya sa kalendaryo pero siyempre, sa mga achievements niya kung babalikan ‘yung panahon na nagsisimula pa lang siya, sobrang dami at sobrang bigat ng mga nangyari at nabago sa buhay niya.

Kinukulit si Alden ng mga nanood ng IG Live niya na 31 na raw siya, mag-girlfriend na siya. Pero walang sinagot si Alden sa mga nagko-comment na ganito.

Ang nakikita naming excitement ni Alden ay ang Myriad Esports na palagi niyang pino-promote at pino-post din sa kanyang social media account. Isa rin ito sa talagang binanggit niya sa kanyang Live.

Obviously, career at pagiging businessman pa rin talaga ang focus ni Alden. Pero baka naman tatahi-tahimik lang ito at manggulat na lang at may ipakilalang lovelife niya ngayong 2023, huh!