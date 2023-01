Dyowa inaway, tiya nadamay

Sugatan ang isang 64-anyos na babae nang tamaan ito ng tumalbog na bala ng baril na ipinutok sa pader ng kanyang pamangkin matapos nilang mag-away ng kanyang live-in partner nitong Lunes sa Malate, Maynila.

Dinala sa Ospital ng Maynila (OSMA) ang biktimang si Veronica Ramirez, ng No. 2301 Dama Noche St. Barangay 753, Malate, Maynila para gamutin habang tumakas naman ang suspek na si Mark Galicia, 30, negosyante at residente ng No. 2334 Dama De Noche St., ng nasabing lugar.

Sa ulat, nag-away ang suspek at partner nito at sa galit nito ay kinuha ang kanyang baril at sunod-sunod na binaril ang kanilang pader bandang alas-tres ng madaling-araw.

Isang bala ang tumalbog at tumama sa hita ng biktima. Sa halip na tulungan ito, parang walang nangyari na umalis ang suspek bitbit ang baril.

Sinamahan ni P/Maj. Bryan Ramirez, nakatalaga sa Northern Police District (NPD) at stepbrother ng suspek, ang biktima para ireklamo si Galicia ng serious physical injury sa Manila Prosecutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)