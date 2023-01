Donovan Mitchell pasabog ng 71 puntos kontra Bulls

NAGPASABOG si Donovan Mitchell ng 71 points upang akbayan ang Cleveland Cavaliers sa 145-134 overtime win kontra Chicago Bulls sa 2022-2023 NBA regular season game kahapon.

Inukit ni Mitchell ang franchise-record 71 points para iahon ang Cavaliers mula sa 21 points pagkakalubog at makahirit ng extra period.

Nalinya si Donovan sa mga plaayers na umiskor ng 70 points plusbkabilang sina Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, David Thompson, Elgin Baylor at David Robinson.

Tumikada si Donovan ng 13 points sa overtime.

“It’s humbling. I’m speechless to be honest with you when you say that,” hayag ni Mitchell, “I think for me, not only did I do that but I did it in an effort where we came back and won. And it’s how we won. That’s really what, for me, it’s like man, this is nuts … I’m extremely blessed, humbled that I’m in that company, in that group.”

Tangan ng Cavs ang 24-14 karta, nasa pang-apat sila sa Eastern Conference kaya nanatiling malakas ang kanilang tsansa sa asam na titulo.

Bumakas si Jared Allen ng 21 puntos, 19 markers ang kinana ni Cedi Osman habang tumipa si veteran Kevin Love ng 12 marka at 7 rebounds para sa Cleveland.

Namuno sa opensa para sa Bulls si DeMar DeRozan na umarangkada ng 44 puntos pero hindi sapat upang akbayan sa panalo ang Chicago. (Elech Dawa)