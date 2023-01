Chika ng manghuhula: Alden malalaos ngayon 2023

Sino naman ang mga nagpe-predict na ngayon daw 2023 ang katapusan ng career ni Alden Richards?

Sa pagkakaalam ko kasi ay marami pang nakapilang project si Adlen for thee whole of 2023. Kaya magsitigil kayo at tigilan ninyo ang inggit sa katawan at walang patutunguhan ‘yan.

Mabuti na lang at hindi mapagpatol ito si Alden na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang 31st birthday, ha!

Ito namang mga manghuhula na ito, puro tsamba lang ang sinasabi. Ni hindi nga nila nahulaan noon na sisikat nang husto si Alden, ha! Tapos ngayong sikat na sikat, sinasabi nilang kesyo malalaos na raw.

Naku, sa suporta ng GMA 7 kay Alden. At sa pagmamahal sa kanya ng mga fan niya, dahil na rin sa pagmamahal na binibigay niya, malabo pang malaos si Alden, no!

At good karma si Alden, dahil alam kong marami siyang natutulungan na mga kapuspalad. Matulungin ang aktor, na hindi katulad ng ibang artista na sumikat na at lahat, madamot pa rin sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan.

Si Alden may pruweba kami kung gaano siya kabait, at kung gaano karami ang taong natutulungan niya, hindi lang mga kamag-anak niya, ha! Kaya magsitigil kayong mga manghuhula na nagsasabing malalaos na o katapusan na ng career niya ngayong 2023.

Nakakatawa lang kayo. Hahahahaha! (Joe Barrameda)