Carlo Biado, 4 pang Pinoy tutumbok sa World Pool

MAUGONG na sasalihan ni former world champion Pinoy cue artist Carlo Biado ang prestihiyosong 2023 World Pool Championship na idaraos sa Pebrero 1 hanggang 5 sa Targi Kielce Exhibition and Congress Centre sa Kielce, Poland.

Makakasama ni 39-year-old Biado na tutmbok kontra tigasing bilyarista sa buong mundo sina Roberto Gomez, Lee Vann Corteza at Johann Chua.

Sisikapin ng limang Pinoy cue masters na saltohin ang asam ni defending champion Shane Van Boening ng Amerika sa pagdepensa ng kanyang korona sa five-day tournament.

“We’re so excited to take the World Pool Championship to Poland, a place that is a hot bed for Nineball.” ani Matchroom Multi Sport Managing Director Emily Frazer.

Inaasahang sasargo din sina Francisco Sanchez-Ruiz ng Spain, Fedor Gorst ng Russia, Joshua Filler ng Germany, Jayson Shaw ng Scotland, Albin Ouschan ng Austria at World No. 7 Wiktor Zielinski. (Elech Dawa)