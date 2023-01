BOC nabisto P17M smuggled dilaw na sibuyas, P2M ukay-ukay

Umaabot sa P17 milyong halaga ng mga smuggled yellow onions ang nadiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) nang isailalim sa eksaminasyon ang tatlong containers na idineklarang naglalaman ng iba’t ibang uri ng mga damit at home products mula sa China, na pawang naka-consigned sa SB Express Logistics and Business Solution Inc.

Anang BOC, ang saku-sakong sibuyas ay nadiskubreng nakatago sa pagitan ng mga sako ng ukay-ukay na tinatayang aabot naman sa P2 milyon ang halaga.

Nabatid na ang 100 percent examination sa mga naturang containers ay naisagawa noong Disyembre 23, 2022 matapos ang pag-i-isyu ng alert order (AO) laban sa mga ito.

Sa gitna ng pinaigting na kampanya ng ahensiya laban sa pagpupuslit ng mga agri products, partikular ng mga sibuyas, nagpaabot ng pasasalamat at paghanga si Customs Commissioner Yogi Filemon Ruiz sa commitment ng grupo na nasa likod ng bawat operasyon.

“The bureau has, so far, examined, detained, and seized hundreds of millions worth of shipments that contain agricultural products this month alone. If they think they can use the ukay-ukay to hide the onions, they are mistaken,” ayon kay Ruiz.

“We swore to protect the country’s borders from this kind of illegal activities. But much more than that, we are also trying to protect our people, many of whom are deeply affected—and have been crying out—against the prices of the most basic of our food products,” dagdag pa niya.

Ikinadidismaya rin ng commissioner na maraming tiwaling grupo ang nagtatangkang magpuslit ng milyun-milyong halaga ng mga ukay-ukay products sa bansa, habang ang maliliit na business owners ang siyang nagbabayad ng tamang buwis.

Nabatid na ang shipment ay orihinal na idineklarang naglalaman ng mga plastic buckets, ladies’ blouse, ladies’ slippers, dish plates, at cat litter ngunit nang eksaminin ang mga ito ay nadiskubreng naglalaman pala ng saku-sakong dilaw na sibuyas, na nakatago sa saku-sakong ukay-ukay.

Ang eksaminasyon sa shipment ay sinaksihan ng nakatalagang Customs examiner, COO III Jordan G. Apurillo, at sinaksihan ni DA Representative Commander Leopoldo Apellanes, Bureau of Plant Industry (BPI) Representative Mr. Fernando Masbate, Chamber of Customs Brokers, Inc. (CCBI) Representative Renz Jon S. Temeña, at mga CIIS officials.

Anang BOC, bukod sa mga naturang containers na sakop ng nasabing AO, may pito pang containers na naka-consigned rin sa SB Express Logistics and Business Solution Inc. ang kasalukuyang pinipigil ng ahensiya dahil sa hinalang ang mga ito ay undeclared at misdeclared na mga sibuyas.

Ibinahagi naman ni Customs Deputy Commissioner for Intelligence Juvymax Uy na ang tagumpay ng kanilang mga operasyon ay naging possible dahil sa koordinasyon sa pagitan ng BOC at ng DA.

“We processed the derogatory information received by the DA and shared with us. Based on these initial reports and investigation, we issued the AO shortly before Christmas. I thank all our hardworking team members for ensuring that we can complete the examination of the containers before the holidays kick in,” aniya.

Ang kampanya ng BOC laban sa agricultural smuggling ay pinaigting pang lalo bunsod na rin ng direktiba ni Pang. Bongbong Marcos na na siya ring pinuno ng DA.