Belle Mariano part na ng Pangilinan family

Parang bagong kasal sina Donny Pangilinan, Belle Mariano, kung magbunyi ang mga fan, ha!

Super kilig kasi ang mga fan nang makita nilang kasama si Belle sa gathering ng mga Pangilinan, na siyempre pa si Donny ang nag-imbita.

Makikita nga sa Instagram post ni Gab Valenciano ang photo na magkasama sina Donny, Belle, at Pangilinan family.

“Starting the year right with my favorite people,” caption ni Gab Valenciano.

Reaksiyon naman ni Gab Pangilinan, “Sana you posted din the zoomed ones.”

Anyway, makikita nga sa photo ang mga nakakalokang reaksiyon ng mga fan. Ang iba ay naiyak pa nang makitang kasama ni Belle ang mga Pangilinan, ha!

“I am crying. Belle is part of the fam na talaga.”

“Yes #Belinda Pangilinan is real.”

“OMG! my #DonBelle heart. ❤️ thank you kuya Gab!”

“Finally Belle with the brgy. Pangilinan.”

“Kinilig ako bigtime.”

“I never expected this.”

“Happy New Year talagaaa huhu.”

“Oh myyyyu Goshhhh my DonBelle Heart.”

“I am crying right now.”

Oh, di ba? Parang bagong kasal kung ipagbunyi ng mga fan ang nakita nilang photo nina Donny at Belle.

Well, nakakatuwa naman talagang makita na kasama na o part nan g pamilya ng mga Pangilinan si Belle, di ba?