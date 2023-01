Bantayan mga kaso ng COVID sa China

Happy ang marami sa pagsalubong sa 2023 dahil balik partey-partey na sa kalye at dagsa ang mga utaw. Kaya lang, may mga tropapips tayong napapraning na baka magkaroon ng deja vu ng 2020 dahil sa mga ganap sa COVID-19 cases sa China.

Kahit balik na rin naman ang putok, este putukan, maganda-gandang balita na mas mababa na ang mga nabiktima ng paputok. Mangilan-ngilan din lang ang biktima ng mga trigger happy sa baril, at mas kakaunti rin ang nasunugan sa pagsalubong sa 2023.

Mukhang may katwiran talaga na limitahan at kontrolin ang mga paputok. Gaya ng mga lumilipad na pailaw na puwedeng pagmulan ng sunog kapag napunta sa loob ng bintana o bubungan ang tumalsik na pailaw.

May mga lokal na pamahalaan na nagpatupad ng “ban” sa paputok sa mga residential area kaya siguro naging kakaunti ngayon ang mga bata at mga lasheng na nasabugan ang kamay.

Dahil maluwag na sa health protocols, marami ang idinaan na lang sa tugtugan sa kalye ang ingay. Huwag lang sanang may magrereklamong kapitbahay at mauuwi sa basagan ng mukha at kotse ang kasiyahan.

Talagang halos back to normal na nga ang salubong sa 2023 matapos ang dalawang taon na COVID-19 pandemic. Sino nga ba ang mag-aakala noon na halos isang buwan matapos ang masayang pagsalubong sa 2020, magkakaroon ng pandemic na galing sa China. At pagsapit ng Marso 2020, lockdown na. At iyon ang kinatatakutan ng ilang tropapips natin na baka maulit.

Simula kasi noong nakaraang Nobyembre, sumipa nang bongga ang COVID-19 cases sa China. Itinigil na kasi ng gobyerno nila ang zero-COVID policies dahil sa mga protesta ng kanilang mga kababayan. Kaya naman may mga ulat na nagkakapunuan sa ilang ospital sa China sa dami ng pasyente. Maging sa crematoruim nila, busy dahil sa dami ng mga nasasawi na kailangang sunugin.

Ang ikinababahala ng ibang bansa gaya ng US at UK, hindi umano naglalabas ng tunay na datos ang China sa kanilang problema sa COVID. At kabilang sa mga nais nilang malaman ay kung mayroong “mutation” ng virus na nangyayari sa China.

Hindi rin kasi malinaw kung ano ang datos ng China pagdating sa dami ng mga kababayan nilang nahahawahan, nasasawi, at maging ang bilang naturukan ng pangonta sa COVID. Mismong bakuna nga na galing sa kanila na Sinovac, maraming duda.

Kung paniniwalaan ang pahayag kamakailan ng Airfinity na isang UK-based health data firm, baka umabot daw sa 100,000 ang nasasawi sa COVID sa China simula noong Disyembre 1, kung ang tinamaan ng virus sa kanila ay umabot sa 18.6 milyong tao. At ngayong Enero inaasahan ng Airfinity na mangyayari ang first peak ng hawahan sa COVID sa China na baka raw nasa 3.7 milyon ang magiging daily cases.

Aba’y parang napakarami naman.

Kaya ang ibang bansa, nagpatupad na ng paghihigpit na health protocol sa mga biyahero na galing sa China. Oobligahin sila na magpakita ng COVID test gaya noong panahon na matindi pa rin ang hawahan ng virus.

Mahirap na nga naman, baka may bagong mutation ng virus sa China na matinding makahawa at nakakatodas, eh pagmulan na naman ng bagong lockdown.

Dito sa atin sa Pilipinas, puna ng ilang tropapips natin, para daw napipilitan pa ang DOH na maghigpit din sa mga manggagaling sa China. Kaya tuloy hindi maiwasan ng iba na mapraning na baka maulit na naman ang nangyari noong 2020. Pero ‘wag naman sanang mangyari please. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”