Bagong Taon at sibuyas!

Sa unang ilang araw ng Bagong Taon para sa maraming Filipino, may late gumising , nanlalata sa sobrang puyat, nag-iinit pa rin ng hindi naubos na pagkain, maglilinis ng bahay at siyempre nagbabawi ng tulog dahil sa magkakasunod naselebrasyon at pagtitipon.

Basta may pagka-weird ang pakiramdam at nakakatamad pa ang week na ito. Sa nakararami, mga ilang araw pa, balik trabaho narin.

Kaming pamilya, nagdesisyon na sa labas na lang mag-celebrate ng salubong sa Bagong Taon para maiba naman. First time ito nahindi kami sa bahay nag-New Year.

Sa suggestion na rin ng panganay ko, nagpa-reserve booking kami ng dinner sa Cafe Giya sa Eastridge, Angono/Binangonan, Rizal para sa 4 pax at masasabi ko na worth it naman dahil ang ganda ng venue, masarap ang pagkain, spectacular ang view nahalos 180 degrees ang tanaw sa buong Metro Manila skyline. Perfect spot para mapanood ang mga fireworks display sa iba’tibang lugar.

Masaya, intimate at less stress pala kapag outdoors kung ikukumpara sa nakagisnang paghahanda sa bahay. Mula sa pag-prepare hanggang sa pagluluto ng mga putahe ay nakakapagoddin talaga. Kaya baka gawin na naming tradisyon ang ganitongset up para mas feel ang bonding with family.

Kakaibang experience kumpara ng mga nakaraang New Year activities dahil walang nakakapagod na preparasyon, walanggeneral cleaning, walang luto-luto at walang sangkaterbanghugasin na plato pagkatapos ng media noche.

Is it just me lang ba sa observation na parang konti lang ang nagpaputok noh? Di gaya dati na halos ‘foggy’ ang paligidpagkatapos ng 12 midnight dala ng fireworks na karaniwangtuloy pa rin ang putukan kahit ilang oras nang nakaraan ang pagpasok ng bagong taon.

Dati maaga pa lang ay maingay na at maging ang mga alaganating aso ay sobrang stressed.

Tama naman talaga na paunti-unti nang nare-regulate ang paputok dahil literal na pagsusunog lang ito ng pera, safety at health hazard pa. Kami man ay hindi na rin bumibili ng paputoko kahit pailaw dahil mas mabuti na ibili ko na lang ito ng SIBUYAS!

Talaga namang nakakaiyak ngayon ang presyo ng paboritonating panggisa kahit pa nagtakda na ng SRP na P250/ kilo dahilkahapon lang ay nasa P650 pa din ang kilo ng sibuyas sapalengke at grocery.

Tahan na tayo! Mas mabuti pa yata na huwag na tayong bumiling sibuyas sa loob ng 3 buwan para malugi ang mgananamamantala at tila wala pang malinaw na solusyon ang gobyerno ukol dito. ‘Third world problem’ talaga ang sibuyascrisis na nararanasan natin ngayon.

Kaya kapag may nagsabi na amoy sibuyas ka ay wag kang magalit o mainsulto dahil you smell expensive! haha. Joke lang po!

Hindi rin tama payo ang DA na wag bumili ng isang kilongsibuyas para hindi mabigatan sa presyo na tila insulto lalo na saating mga nanay dahil kahit bumili ng tingi na sibuyas kadaaraw ang sumatutal ay ganun din ang presyo nito para sa 650 pesos kada kilo

Gusto nila tayo lagi ang dumidiskarte sa buhay, sana ang gobyerno naman ang dumiskarte para sa atin bilang mamamayanng bansang ito ngayong 2023.

Hayy! anumang nakaka -stress na realidad ang dala nitongbagong taon ay,iinhale, exhale na lang tayo para lumabas lahat ng negatibo at sakit ng ulo.

Marami pa rin namang dapat ipagpasalamat at para sa mgablessings at biyaya ng 2022. Ika nga, likas na survivor naman tayong mga Pinoy kapag may crisis.

Happy New Year sa lahat! Peace, love, good health and happiness ang wish ko at sana din kahit paunti unti, magmura naang presyo ng mga bilihin lalo na ang sibuyas, bigas, baboy at ibang mga pangunahing pagkain para mas maging happy 2023!