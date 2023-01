Bagong silang na sanggol, inabandona sa sementeryo

Isang buhay at bagong silang na sanggol na lalaki ang inabandona sa loob ng sementeryo sa Guinayangan, Quezon.

Agad itong na-rescue ng mga tauhan ng Guinayangan Municipal police station at dinala sa Guinayangan Community Medicare para masuri at mai-turn over ang pangangalaga sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Sa report ng pulisya, isang residente ang naglalakad malapit sa sementeryo bandang alas-3:20 ng hapon nang madiskubre nito ang sanggol sa loob ng isang sako.

Ayon sa mga awtoridad, ilang oras pa lang naisisilang ang sanggol dahil nakakabit pa ang pusod nito.

Inaalam na ng mga awtoridad sa mga kuha sa CCTV sa lugar kung sino ang nag-iwan ng sanggol sa lugar. (Ronilo Dagos)