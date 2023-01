Army general kaladkad sa Davao model killing

Binasag na ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang kanyang katahimikan para itanggi ang akusasyon na may kinalaman siya sa pagpaslang sa model-businesswoman na si Yvonnete ‘Yvone’ Chua Plaza sa Davao City noong Disyembre 29.

Ayon kay dating Presidential Security Group (PSG) chief at ngayon ay hepe ng 1001st Brigade chief ng Philippine Army, Brig. General Jesus Durante III, malinis ang kanyang konsensya dahil wala siyang kasalanan o kinalaman sa pagpapaligpit sa biktima.

Tulad ng pamilya ni Plaza, nais din niyang makamit ng biktima ang hustisya sa sinapit nito.

Paliwanag ni Durante, nakaladkad ang kanyang pangalan sa pagkamatay ng modelo dahil sa lumang social media post ng biktima nito noong Abril 2022 kung saan ipinakita ng babae ang kanyang mga pasa at sugat sa mukha na umano ay kagagawan ng opisyal.

Giit ni Durante, binawi ni Plaza ang nasabing post at naglabas pa ito ng statement hinggil sa pangyayari.

Idiniin ng heneral na kaibigan niya si Plaza at hangad niyang maparusahan at makulong ang mga taong nasa likod ng krimen.

Matatandaan na bandang alas-7:30 ng gabi nitong Disyembre 29 nang barilin si Plaza sa harapan ng kanyang inuupahang bahay sa Green Meadows Subd. sa Barangay Sto. Niño, Tugbok District ng nasabing lungsod ng dalawang riding-in-tandem na nakasuot ng full face helmet.

Nauna nang bumuo ng Special Investigation Task Group (SITG) si Police Brig. Gen. Benjamin Silo, Regional Director ng Police Regional Office (PRO) 11 para tutukan ang imbestigasyon sa kaso.

Samantala, may tinututukan na ang pulisya na dalawang person of interest sa krimen base sa kuha ng CCTV camera pero tumanggi ito na magpalabas ng iba pang impormasyon dahil sa kawalan pa ng matibay na ebidensya laban sa mga ito. (Edwin Balasa)