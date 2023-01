600 pulis ikakalat sa Sinulog Festival

Simula sa linggong ito, may 600 pulis ang ikakalat sa paligid ng 457-taong Basilica Minore del Sto. Niño sa Cebu City para tiyakin ang seguridad sa idaraos na Sinulog Festival sa Enero 15.

Ayon kay Cebu Provincial Police Office (CPPO) deputy director for operations Lt. Col. Mark Gifter, itatalaga ang 600 pulis mula sa 2,000 puwersa ng lalawigan para tulungan ang pulisya ng lungsod na bantayan ang paligid at tiyaking walang makakapormang kawatan para mambiktima ng mga deboto at turistang daragsa sa okasyon.

Samantala, sinabi ng mga paring Augustinian ng Sto. Niño Basilica na opisyal na magsisimula ang Fiesta Señor sa Huwebes ng madaling-araw sa pamamagitan ng tradisyunal na penitential ‘walk with Jesus’ kung saan libo-libong deboto ang inaasahang lalahok mula sa Fuente Osmeña hanggang sa simbahan.

Pangungunahan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang misa sa araw ng pista sa Enero 15.