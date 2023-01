2 pugante nasakote

Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang dalawang puganteng dayuhan nang tangkain nilang pumasok sa bansa bago matapos ang 2022.

Kinilala ng BI ang South Korean na si Yoon Suk Bae, 43, na naharang sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 noong Disyembre 28 matapos matuklasan na kabilang ito sa Interpol alert. Wanted ito sa South Korea at nahaharap sa maximum na parusang 10 taong pagkabilanggo dahil sa paglabag sa article 347 ng Criminal Law ng bansa.

Tinangka ni Yoon na pumasok sa bansa via flight ng Qatar Airways mula Doha pero agad itong pinabalik sa kanyang bansang pinagmulan.

Napigil naman noong bisperas ng Bagong Taon ang Antigula at Barbuda national na si Wang Lingling, 49, na nagtangkang umalis pa-Tokyo, Japan sa pamamagitan ng flight ng Philippine airlines. Takas si Wang sa China at may warrant para sa occupational embezzlement na inisyu ng Xuzhou municipal public bureau noong 2017.

Hindi siya pinasakay at dinala ito sa warden facility ng BI sa Taguig habang hinihintay ang kanyang deportasyon. (Mina Navarro)