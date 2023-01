Tyler Herro nagbida laban sa Utah Jazz

Pinakawalan ni Tyler Herro ang pamatay na 3-pointer habang paubos ang oras at naligtasan ng Miami Heat ang Utah Jazz 126-123 sa 77th National basketball Association 2022-23 regular season game nitong New Year’s eve sa Vivint Smart Home Arena sa Salt Lake City.

Pinangunahan ng 32 points ni Bam Adebayo ang Heat (19-18), tumapos si Herro ng 29 points, 9 rebounds at 6 assists. May 23 pa si Victor Oladipo off the bench.

Na-outscore ng Miami ang Utah (19-20) 54-32 sa paint, namigay ng 32 assists sa 45 baskets.

Nag-init sina Lauri Markkanen at Jordan Clarkson sa labas ng arc sa third quarter, inumpisahan ang 11-0 run para agawin ang manibela 95-88 papasok ng fourth.

Binawi ng Heat sa final period, umabante rin ng pito bago itinabla ng Jazz sa 123-123 sa tatlong free throws ni Markkanen 6.3 seconds na lang.

Sa huling posesyon, nasipat ni Herro ang basket para sa game-winning 3.

“You want the ball in his hand because you know he wants those moments,” ani Heat coach Erik Spoelstra.

Tumapos si Markkanen ng 29 points at 11 rebounds, inayudahan ni Clarkson ng 22 at may 17 off the bench si Malik Beasley. Naka-17 3-pointers at 36 free throws ang Jazz bago naubusan. (Vladi Eduarte)