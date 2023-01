Tulfo, CongTV waging-wagi: Ivana, Niana, Alex mga bilyonarya ng youtube

Marami ang sumikat, yumaman dahil sa YouTube. Ang mga walang career noon, biglang-bigla sumikat sa kanilang mga YouTube channel.

Pagandahan ng content. Kabugan ng eksena.

Sabi nga, mas nakakatawa, mas totoo, mas maiskandalo, panalo sa YouTube.

Sa Pilipinas, si Sen. Raffy Tulfo pa rin ang maituturing na hari ng YT.

As of this writing, may 25.4M subscriber pa rin siya, at ang kabuuan ng kanyang view ay umabot na sa 14,003,837,625 ha!

Sumunod sa kanya si Ivana Alawi with 16. 2M, at may 1,228,689,665 na view.

Waging-wagi rin ang channel ng batang si Niana Guerrero na may 15M subscriber, at may 1,414,255,027 view, ha! Grabe, di ba? Bilyon ang view.

Panalo rin si Zeinab Harake na may 13.3M subscriber, at may view na 818,489,568.

Siyempre, pasok din ang isa sa mga orig na YouTuber na si Alex Gonzaga with 13.1M subscriber, at may 1,355,554,162.

Kung mapapansin niyo, mas mataas ang subscriber ni Zeinab kay Alex, pero pagdating sa view, lamang na lamang si Alex kay Zeinab, di ba?

Karamihan kasi ng content ni Alex ay milyones ang view.

Hindi rin patatalbog si CongTV na may 10.9M subscriber at nakakalula rin ang combined view niya na 1,409,7272,641.

Hindi rin puwedeng isnabin ang power ni Donnalyn Bartolome sa YouTube na may 9.58M subscriber na, at may 579,131,574 view na. Isa nga si Donnalyn sa mga nauna sa YouTube na March 27, 2008 nagsimula, ha!

Sumunod sa kanya si Doc Willie Ong na may 8.12M subscriber at 1,131, 040,286 view, ha!

So, kung susumahin mo, sila nga ang mga bilyonaryo sa YouTube, di ba? Alam naman natin na view, na puro ads, nakasalalay ang kinikita ng mga channel.

Waging-wagi rin si Jelai Andres na may 7.54M subscriber, at may 447,353,497 view.

Si Vice Ganda ay humamig na ng 7.43 subscriber, at may 593,663,193 view. Mahaba pa ang lalakbayin ni Vice para maka-bilyon na view.

Bigatin din sa YouTube si Mommy Toni Fowler na may 7.21M subscriber at 1,023,574,409 view, ha!

Panalo rin siyempre si Toni Gonzaga na may 6.55M subscriber, at may 439,117, 861 na view.

Sumunod sa kanya ang taga-Davao na si Geo Ong na may 4.63M subscriber, at may 573,375, 389 view.

Mas mataas ang view ni Geo Ong kay Toni Gonzaga, di ba? Iba rin ang power niya, no!

Waging-wagi rin, kahit hindi sobrang aktibo si Kathryn Bernardo, na may 3.97M subscriber na, at may 92,394, 203 view. As of this writing ay 52 video pa lang meron si Kathryn.

Siyempre, nandiyan din ang iba pang mga sikat na artista na sumabak sa YouTube, tulad ni Kim Chiu na may 2.93M subscriber at 119,103,120 view.

Pasok din si Bea Alonzo na may 2.9M subscriber at may view na 157,825,983.

Si Andrea Brillantes ay kilala ring reyna ng social media, at sa YouTube nga ay may 3.89M subscriber siya, with 142,209,217 view, ha!

Bet din ng mga fan si Jak Roberto na may 3.31M subscriber na at 149,167,323 view na, ha! Karamihan sa content niya ay kasama si Barbie Forteza.

Panalo rin ang Beks Battalion nina Chad Kinis, MC Muah, Lassy na may 2.47M subscriber, at 266,119,978 view.

Pasok din si Lyca Gairanod na may 2.03M subscriber, at 93,778,853 view. Nakakaaliw rin kasi ang mga content niya.

Si Francine Diaz na bago-bago pa lang sa YouTube, dahil December 31, 2018 lang siya nagsimula, ay may 1.95M subscriber na at 55,735,148 view.

Si Julia Barretto ay may 1.32M subscriber at 58,855,560 view sa kanyang channel.

Anyway, malayo pa ang lalakbayin nina Barbie Imperial, Karla Estrada, Marjorie Barretto sa YouTube. Kailangan pa nilang kumayod nang husto para maabot ang milyones na subscriber.

Anyway, ang mga nabanggit sa itaas ay mga YouTuber na maingay sa social media, kaya napapanasin ng mga fan, manunulat.

Sa mga hindi nabanggit, puwede mag-comment lang kayo sa artikulong ito, para maihabol sa mga susunod na istorya. (RB Sermino)