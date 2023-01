Tinapay na mukhang ‘keps’ nagpatawa sa mga netizen

Kinagiliwan online ang larawan ng banana cake na animo’y mukhang kepyas!

Pinost ito ng Facebook Page na ‘So Yummy Talaga’ sa kanilang account kasama ang maikling caption nito na, “Banana Cake.”

Mapapansin sa larawan na tila bagong hango ito sa oven sapagkat nakalagay pa ito sa baking loaf pan. Agaw-eksena naman ang pakurbang hiwa sa taas nito kaya naman nagmukha itong ari ng babae.

Bukod dito, kulay ‘brown’ din ang ito na tila na-toast habang nasa loob ng oven.

Inulan ito ng libo-libong reaction at kwelang comment mula sa mga marites na netizen.

Gaya na lamang ni Geo Caingcoy, ani, “The design is very puday.”

So Yummy Talaga/Facebook

“The style of cakes so funny but the design is so not good. It’s like belat in other languages,” sabi pa ng isang netizen.

Dagdag pa rito, marami pang mga netizen sa comment section ang nag-describe sa naturang cake.

“The design is very makalat.”

“The design is very lagum.”

“The design is very tahong.” (Moises Caleon)