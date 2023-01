Stephan Schrock iiwan na ang Philippine Azkals squad

TULUYAN nang iiwanan ni Philippine Azkals team captain Stephan Schröck ang pagsipa at paglalaro ng football.

Inihayag mismo ni Schröck bago ang laban Lunes ng gabi kontra sa Indonesia na ito na ang kanyang huling laban na suot ang pambansang kulay.

“In football, nothing is for sure. But, 99% this would be my last game for the national team, coming eleven years for the national team, it is quite emotional for me,” sabi ni Schröck.

Ginawa ni Schröck ang anunsyo sa kasalukuyang AFF Mitsubishi Electric Cup pre-match presser.

Si Schrock, kasama ang magkapatid na Phil at James Younghusband pati na rin ang mga homegrown sa pamumuno ni Chieffy Caligdong, ay kabilang sa pambansang koponan na nagawa na magwagi kontra Vietnam upang maitala ang pinakamataas nitong kampanya sa isang internasyonal na torneo. (Lito Oredo)