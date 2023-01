Sherwin Tiu hari sa GMG Rapid

NAGPAKITANG-GILAS si Sherwin Tiu matapos magkampeon sa GMG Rapid Chess Tournament nitong Sabado na ginanap sa 2nd Floor Open Kitchen Foodhall sa Rockwell Business Center sa Mandaluyong City.

Tumapos si Tiu ng 6.5 points sa seven games para magkampeon at makopo ang top prize P10,000 sa one day event na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP).

Nakopo naman ni International Master Daniel Quizon ang second place, third si Arena Grandmaster Jose Rafael “Jojo” Legaspi at pang-apat si IM Jan Emmanuel Garcia matapos ipatupad ang tiebreak points, tangan nila ang tig-anim na puntos.

Pasok sa top 10 sina IM Ronald Dableo, FM David Elorta, NM Gerardo Cabellon, NM Bob Jones Liwagon, NM Robert Suelo Jr. at NM Noel dela Cruz na may tig-5.5 points.

Nakatangap ng special award sina six years old Marco Polo Sanido at seven years old Zeus Lester Manaois. (Elech Dawa)