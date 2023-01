Rianne Malixi sablay sa titulo

SALTO si Rianne Mikhaela Malixi sa pampitong korona sa wakas ng 2022 nang respetado pa ring sumegunda sa two-under 70 (34-36) para sa 280 sa katatapos na Citrus Golf Trail Ladies Invitational sa Sun ‘n Lake Golf & Country Club – Deer Run Course sa Sebring, Florida.

Namayagpag si Thanana Kotchasanmanee ng Thailand na nag-65-284 samantalang nagsalo sa tersera sina Ffion Tynan ng USA (69) at Vanessa Zhang ng Canada (70)sa tig-290 sa nitong Dec. 27-30, 96-player, 72-hole golfest.

“I played fine today (Biyernes, Sabado Manila time)). I know that I had put up a good fight the first nine holes but the opponent did better,” ani Malixi, 15, na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.).

Sunod sa tinedyer na Pinay parbuster ang dadalawang torneo sa Orlando sa buwang ito — ang Women’s Orlando International Amateur sa Jan. 4-6 sa Orange Country National at Annika Invitational sa Jan. 15-17 sa Eagle Creek Golf Club.

Wagi si Malixi ng Malixi ng dalawang kampeonato sa AJGA (American Junior Golf Association), kampeon sa Thai Junior World at nakatatlong titulo sa 9th Ladies Philippine Golf Tour 2022. (Ramil Cruz)