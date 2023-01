Regine tinawanan ang katangahan sa concert

Ilang dekada na ngang nagku-concert si Regine Velasquez at marami sa mga ito ay prodyus pa ng kanyang production at kapatid na si Cacai Velasquez-Mitra.

Pero natigalgal ang tinaguriang “Asia’s Songbird” sa nalamang katotohan na may ibang upuan o section sa kanyang mga show na hindi puwede sa publiko.

Tawang-tawa si Regine sa kanyang katangahan nang ibalita niya sa kanyang tweet na may bubuksang mga seat para makabili pa ng ticket ang gustong manood ng kanyang concert sa Valentine’s day ang “Solo”.

“Hello everybody hope you guys are having a lovely day. Anyway, sabi ni sisterhood Ucay meron daw bagong io-open na additional seats available daw sa public hindi ko alam na may hindi pala available sa public. Oh mga bakla gora na buysung na!!!! #Solo!” sabi ni Regine.

Sa pagkakaalam namin ‘yung mga seat para sa mga sponsor ng show ay hindi open sa publiko at inilaan talaga ‘yun sa mga naglagay ng advertisements sa concert.

‘Yung mga special guest din na personally invited ng producer at ng star ay hindi rin ibinebenta sa publiko.

‘Yung bahaging natatakpan ng backdraft ng stage (kung ito ay hindi open o round stage) ay hindi rin ibinebenta dahil walang mapapanood ang mga manonood.

Sigurado na si Regine na maraming fans ang manonood ng kanyang Valentine’s day offering. Pero effort pa rin sa mga artist ang mapuno ang venue lalo at naga-abang ang mga basher sa maibabato nilang mga isyu gaya ng flop o not sold out ng concert. (Rey Pumaloy)