‘Pinas nakiramay sa pagpanaw ni Pope Benedict

Sa maiksing mensahe ng Pangulo sa social media, inihayag nito ang matinding pagkalungkot matapos malaman ang pagpanaw nito sa edad na 95 sa kanyang tahanan sa Vatican.

Nakikiisa aniya ang Pilipinas sa pagdarasal para sa matiwasay na paglalakbay ng kaluluwa ni Pope Benedict, at kasama ring ipagdarasal ang naiwang pamilya nito.

“We are in deep sorrow upon learning of the passing of Pope Emeritus Benedict XVI today. The Philippines is one in offering our prayers for the eternal repose of his soul. We keep his loved ones in our prayers,” anang Pangulo.

Inanunsiyo ng Vatican nitong Sabado ang pagpanaw ni Pope Benedict dahil sa matagal ng karamdaman.

Walong taon na pinangasiwaan ng Santo Papa ang Simbahang Katolika, at isa siya sa mga pinakamatandang nahalal na pinuno ng Catholic Church. (Aileen Taliping)