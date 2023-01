PATAFA National Open tutukoy sa national squad para sa Cambodia SEA Games

PINTO ng mga pambansang atleta pati na rin sa mga hindi miyembro at mga nagnanais masali sa pambansang delegasyon ang gaganapin na Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) National Open na gaganapin sa Marso 21 hanggang 26.

Sinabi ni PATAFA Secretary-General Eduard Kho na tulad ng kanilang naging tradisyon ay malalaman sa kada taon na National Open ang sasalang sa 32nd Cambodia SEA Games.

“Welcome ang lahat sa National Open lalo na sa mga hindi member ng national team, at the same time sa aspiring athletes na makasali sa national challenge. As traditionally done, we want to discover more athletes that we could put in sa mga events na wala tayong atleta,“ sabi ni Kho.

Ipinaliwanag ni Kho na kahit may limitadong badyet ang asosasyon ay inaasam pa rin nito ang paglahok ng mga atleta sa mga invitational mula sa mga karatig-bansa na makakatulong sa paghahanda ng kanilang koponan.

“Given available budget, our options would be given consistent participations sa upcoming Invitational. We have pre-SEA Games invitation already. But para hindi din maging defendant sa invitational, may monthly performance trial, to keep them sharp, as well as high level continental competition,” sabi ni Kho.

Nakatakdang sumabak ang PATAFA sa Asian Indoor Championships na gaganapin sa Tashkent, Uzbekistan pati na rin sa kasunod na invitational na Taiwan Open na gagawin matapos lamang ang SEA Games para naman sa pagsali nito sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. (Lito Oredo)