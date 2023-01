Masaganang Bagong Taon sa inyong lahat!

Dahil bagong taon, gusto nating maghatid ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan. Bigyan daan natin etong anunsyo mula sa Philippines Railway Institute (PRI).

Kung kayo ay nangangarap ng bagong trabaho sa ating railway industry, baka eto na ang inyong pagkakataaon.

Ang unang hakbang siyempre ay malaman ang operasyon ng tren. May anunsyo ang PRI na tumanggap na sila ng aplikasyon para sa Fundamental Training Course Cycle 6 na magaganap mula 06 February hanggang 13 April 2023. Full time ang gagawing kurso na gagawin Lunes hanggang Biyernes, alas-9 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon.

Ang pag-aaral ay sasaklaw sa 9 na paksang may kinalaman sa pamamalakad ng mga tren:

Commercial Train Driving (CTD); Fare and Ticketing Management (FTM); Passenger Management (PM); Tracks and Guideways Maintenance (TGM); Buildings and Facilities Maintenance (BFM); Signaling and Communications Maintenance (SCM); Power Supply and Distribution Maintenance (PSDM); Rolling Stock Maintenance (RSM); and Non-Commercial Train Driving (NCTD).

Sa mga nagtatrabaho na sa tren, kailangan magpakita ng endorsement letter mula sa inyong operator, at pasok kayo sa minimum qualifications:

⦁ Bagong pasok lang sa trabaho at wala pang karanasan sa tren; o kaya,

⦁ Wala pang anim (6) na buwan sa trabaho sa tren.

Bukas din ang kurso sa mga gustong magtrabaho sa railway sector. Kailangan lang na umabot kayo sa minimum qualifications:

⦁ Graduating students sa kursong engineering o non-engineering;

⦁ Balikbayan na OFWs; o kaya,

⦁ Sinumang indibidwual na nais magtrabaho sa tren.

Ang huling araw para magsumite ng aplikasyon ay sa Enero 20 2023. Para sa aplikasyon at karagdagang impormasyon, pumunta po kayo sa website ng PRI (https://pri.dotr.gov.ph/training/)

Hindi kaila sa atin na sa Build3x program, ipinagpapatuloy sa Build Better More, plano ng pamahalaan na magtayo ng mass transport system na gumagamit ng riles. Mula sa 77 kilometro ng riles noong 2016, ang plano ay maglatag ng 1,200 kilometro na bubuo sa railway network ng bansa.

Pero dapat nating malaman na para mapatakbo ang mga tren at riles, kritikal ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng operator, inhenyero, mekaniko at mga staff para sa operasyon at pamamalakad ng mga eto.

Layunin ng PRI na sanayin at ihanda ang mga tauhang eto sa parating na panahon ng railway mass transportation. Malaki ang responsibilidad ng PRI para siguruhin na hindi masasayang ang pagtatayo ng mga riles at tren.

Kung tutuusin, kakailanganin din ng mga tauhan para sa maintenance ng mga istasyon at seguridad sa mga istasyon.

Para sa dagdag na kaalaman, narito ang mga listahan ng ginagawang riles at tren:

⦁ Metro Manila Subway: 34 km, Valenzuela-Paranaque

⦁ LRT1 Cavite Extension: 11.7 km, Baclaran-Bacoor.

⦁ LRT2 West Extension: 3 km, Recto-Pier 4

⦁ MRT 7: 22 km, North Ave – San Jose Del Monte

⦁ MRT4: 15 km, N Domingo-Taytay.

⦁ PNR Malolos: 38 km, Tutuban-Malolos

⦁ PNR Clark: 53 km, Malolos-Clark

⦁ PNR Calamba: 56 km, Solis-Calamba

⦁ PNR Bicol: 565 km, Sucat-Matnog

⦁ Subic-Clark Railway: 71 km, Subic – Clark.

⦁ Mindanao Railway Ph 1: 100 km, Tagum City- Digos City

Eto na ang pagkakataong matupad ang pangarap na trabaho sa ating railway industry.