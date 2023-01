Mas pinabilis na transaksyon sa gobyerno lalarga na

Mas pabibilisin ang serbisyo at transaksiyon sa mga tanggapan ng gobyerno ngayong 2023 upang masiguro ang mabilis na pagtugon at access ng publiko.

Ito ang inihayag ng Palasyo alinsunod sa 8-Point Socioeconomic Agenda ng administrasyon, partikular sa aspekto ng digitalization at standardizing ng mga data sa gobyerno.

Ayon sa year-end report ng administrasyon, ipagpapatuloy ng administrasyon ang mga inisyatiba para sa episyenteng serbisyo at maalis ang red tape na pinagmumulan ng korupsiyon.

“In 2023, the government shall remain steadfast and continue to pursue streamlining initiatives to ensure the delivery of efficient government services to the people and fight corruption by eradicating all forms of red tape,” anang year-end report.

Kabilang dito ang pagpapalakas sa TradeNet, isang one-stop online shop para mabawasan ang maraming proseso sa mga transaksiyon sa mga ahensiya ng gobyerno, at mapagtugma ang proseso sa pag-iisyu ng permits sa import at export ng bansa.

Ilalarga rin ng administrasyon ngayong taon ang Anti-Red Tape Electronic Management Information System (ARTEMIS) para sa live database at mapping ng lahat ng serbisyo ng gobyerno. (Aileen Taliping)