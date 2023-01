Manny Pacquiao pumirma, makikipag-upakan sa Japan 

LUMAGDA si Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao Sr. sa isang Japanese mixed martial arts organization upang lumaban sa taong ito.

Pinahayag ng tanging eight-division world men’s pro boxing champion na nakipag-ayos siya sa Rizin Fighting Federation sa Rizin 40 nitong Sabado sa Saitama Super Arena sa Japan.

“I have agreed with Rizin to fight next year (2023). That date will soon be announced and also my opponent that Rizin will choose. I am open to and excited to fight a Japanese fighter,” lahad ng Pinoy ring icon.

May ring record na 62-8-2 (39 KOs),kKakagaling lang ng 44-anyos na Pambansang Kamao sa unanimous decision win sa six-round boxing exhibition kay Korean Youtuber D.K. Yoo nitong Dec. 11 sa South Korea. (Ramil Cruz)