Manny ‘Pacman’ Pacquiao tuloy sa basagan ng mukha

MULING sasabak sa exhibition fights si eight division world champion Manny “Pacman” Pacquiao matapos pumirma sa Japanese mixed martial arts league na Rizin FF kontra sa hindi pa matukoy na Japanese fighter para ngayong taon.

Dumayo patungong Saitama Super Arena sa Saitama, Japan ang 44-anyos na Filipino boxing legend nitong Sabado upang makipagkita kay Rizin FF President Nobuyuki Sakakibara at kumpirmahing bukas ito sa kahit sinong Japanese fighter.

“A few months ago, I was here as a guest and today I have a very exciting announcement tonight I have agreed with Rizin to fight next year. The date will soon be announced and also my opponent that Rizin will choose. And I’m open and excited to fight a Japanese fighter. Thank you.” Pahayag ni Pacquiao sa in-ring presentation.

Matatandaang katatapos lamang ng unang exhibition bout ni Pacman nitong Disyembre kontra kay South Korean MMA DK Yoo, kung saan ginulpi ng General Santos City retired-professional boxer ang walang karanasan sa mundo ng boksing.

Nagretiro si Pacquiao sa professional sports noong 2021 kasunod ng masaklap na pagkabigo laban kay Yordenis Ugas at sumentro ang atensyon sa national presidency, kung saan olats siya sa pagkakapangulo.

“It’s good to have an exhibition fight in December. My opponent [was] a martial art[ist] who does not know boxing at all. That’s why he experienced a hard time in the ring. But this next exhibition match here in Japan, this is different. Probably my opponent is a professional MMA fighter, so he knows how to punch,” paliwanag ni Pacquiao.

Minsan na ring isinulong ng Rizin ang isang exhibition bout kontra sa tumalo kay Pacquiao na si undefeated Floyd “Money” Mayweather laban kay Tenshin Nasukawa noong 2018 na nagtapos lamang ang laban kontra sa kickboxer sa first round.

Nagharap sina Pacquiao at Mayweather noong 2015 super fight, kung saan matagal nang hinahangad ng Filipino boxer na magkaroon ng rematch. (Gerard Arce)