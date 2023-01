Manibong Bagong Taon

Masayang sinalubong ng sambayanan ang bagong taon na hudyat ng panibagong simula ng bagong pag-asa para sa mga Pilipino.

Masaya, maingay at makulay ang naging selebrasyon ng mga Katolikong Pilipino nitong Sabado ng hatinggabi para salubungin ang pagpasok ng 2023.

Naging tradisyon at nakaugalian na ng maraming Pinoy ang maghanda ng maraming pagkain para sa media noche na may kasamang inuman at kasayahan lalo na kung magkakasama ang magkakamag-anak at mga pamilya at pagsapit ng hatinggabi ay makikita ang makukulay na paputok at maririnig ang ingay ng sari-saring tugtog ng kasiyahan na hudyat ng pagdating ng bagong taon.

Tila nasabik ang mga Pilipino dahil matapos ang mahigit dalawang taong karanasan sa pandemya ay ngayon lamang nagbalik sa normal ang mga nakagawiang gawin sa pagselebra ng new year.

Bagamat nananatili ang banta ng COVID-19 sa bansa, malayang nakakilos at nagawa ngayon ng mga tao ang kanilang nakagawiang gawin tuwing holiday season na hindi nagawa sa nakalipas na dalawang taon dahil sa pagsubok na idinulot ng pandemya hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.

Sa katunayan, kahit sa mga huling oras ng 2022 ay marami pa ring mga tao na nasa labas, sa mga pampublikong lugar at maging sa shopping malls para sa kanilang “last minute shopping” at humabol sa holiday rush at walang bakas ng takot na baka matamaan sila ng mabagsik na virus.

Ayon sa ilang medical expert, marunong na ang mga tao na mag-ingat kahit nananatili ang banta ng COVID-19 at alam na nila kung paano harapin ito sakaling matamaan ng virus dahil bakunado na at may sapat na proteksiyon laban dito.

Sa kabila ng patuloy na pagsubok dulot ng COVID-19, kumpiyansa naman ang gobyerno na tuloy-tuloy na ang pagbangon ng bansa at ekonomiya ngayong 2023.

Mismong ang economic managers ng Marcos administration ang nagsabing “the worst is over and the best is yet to come” ngayong 2023 at sa mga susunod pang taon para sa mas masiglang ekonomiya at mas matatag na kinabukasan.

Ibig lamang pong sabihin nito, nakaahon na ang bansa mula sa matinding pagkalugmok at unti-unting bumabangon para sa mas magandang buhay at maayos na kinabukasan ng mga Pilipino.

Kung matatandaan, sa mga nakalipas na biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa ,ipinagmalaki niya sa mga dayuhang bansa na ang Pilipinas ang isa sa mga bansang pinaka-mabilis ang paglago ngayon ng ekonomiya.

Upang magtuloy-tuloy ang pag-angat ng bansa, hinimok ng mga ekonomista ng gobyerno ang sambayanan na pagnilayan at isipin ang mga pinagdaanang pagsubok at magsikap pa lalo upang makamit ang mas masiglang ekonomiya ngayong 2023.

Kaya naman ang mensahe ng Pangulo nitong bagong taon, hinimok niya ang sambayanan na isulong ang pagkakaisa at pagbubuklod-buklod para harapin ng may lakas at inspirasyon ang mga darating na pagsubok upang makamit ang pinapangarap na magandang buhay para sa lahat ng mga Pilipino.

Hinimok po ng Presidente ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang “bayanihan” upang makamit ng bansa ang pangarap ng bawat Pilipino na magandang buhay hanggang sa mga susunod na henerasyon.

Naniniwala ang gobyerno na sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa ay mas mabilis na makakamit ang adhikain ng bawat Pilipino na pag-unlad at mas mabilis na makaahon sa kahirapan.

Wala pong ibang hangad ang gobyerno kundi ang magandang buhay para sa lahat ng Pilipino at sa pamamagitan ng bayanihan ay tiwala si Pangulong Marcos jr. na ngayong 2023 ay unti-unting maaabot ang layunin na magandang kinabukasan para sa sambayanan.

Tapos na ang putukan, tapos na ang masaganang handaan at kasiyahan at nagsimula na ang 2023, sabay-sabay po nating harapin ang bukas ng may pag-asa at pagsisikap para magtagumpay sa hinahangad na mas maayos na buhay.

May new year’s resolution man o wala, ang mahalaga ay kumilos, magtakda ng target para abutin ang mga plano at pangarap ngayong 2023.

Happy New Year po sa inyong lahat!