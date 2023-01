Manghuhula pumalpak kina  Coco, Jodi, Toni, Joey

Dahil ‘Bagong Taon’ kanya-kanyang paandar ang mga manghuhula sa kanilang mga YouTube channel. Yes, may kanya-kanya na silang YT channel at doon nila nilalabas ang mga prediksiyon nila.

Tulad nga ni Jay Costura, na isa sa inaabangan talaga ng mga faney, at napakarami nga niyang subscriber (1.59M) sa YT, ha!

Hula niya, “May nakikita akong new artist na uusbong, na pag-uusapan din sa larangan ng showbiz.

“Ang pangalan niya, starts with letter R.”

So, abang-abang na lang tayo sa kung sino ‘yan ‘R’ na ‘yan na uusbong at pag-uusapan sa showbiz ngayong 2023.

Pero, may isa ring manghuhula, na nakakaloka ang hula, ha! Tinanong kasi ang naturang manghuhula kung ano-ano raw ang mga pelikulang kasama sa Metro Manila Film Festival ang kikita o tatabo nang husto sa takilya.

Ang hula kasi niya ay ang mga pelikula nina Vice Ganda, Ivana Alawi na ‘Partners In Crime’, Coco Martin, Jodi Sta. Maria na ‘Labyu with Accent’ at ‘My Teacher’ nina Toni Gonzaga, Joey de Leon ang maglalaban-laban sa takilya o titiba nang husto at mag-aagawan sa top 3 position.

Na kesyo ang ‘Deleter’ raw ni Nadine Lustre ay hindi papatok, at konti lang ang manonood.

Eh, sa nangyayari ngayon, number one si Deleter. Pangalawa lang sina Vice, Ivana. At wala sa top 3 sina Coco-Jodi, Toni-Joey, dahil ang ‘Family Matters’ ang number 3, no!

So, anyare? Palpak, di ba? Nakakaloka! (Rb Sermino)