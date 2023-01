‘Mag-ingat sa demonyong ito’ Sunshine Dizon pumiyok sa sex video

Hinamon ng mga netizen si Sunshine Dizon na pangalanan ang tao na sunod-sunod niyang pinatatamaan niya sa kanyang post.

Ang impression, isang influencer ang tinutukoy ni Sunshine na diumano ay niloloko ng kapwa inluencer or investors din.

At sa unang post pa nga niya, may sex video pa siyang sinasabi na ‘di naman daw na-delete at pwedeng lumabas pa rin.

Pero nagpauna na siyang hindi siya involved o hindi siya ang subject ng sex video. Hindi lang malinaw sa amin kung posibleng isa rin ba siya sa naloko ng taong tinutukoy niya.

Ilan sa Instagram posting niya; “Warning from a concerned girl. You probably know who I’m talking about. Some of you had sex videos with this person you probably trusted but it’s now being shown around, could be from the past unfortunately was not deleted. Be ware of this disgusting and evil person.”

Saka niya inunahan na hindi siya ang nasa sex video.

Aniya, “Just to be clear I’m fortunately not part of any of the videos. I posted this for awareness for those who never probably knew this is still happening to them.”

Alam niya rin ang bilang ng mga pinagkakautangan daw ng tinutukoy na tao.

Na ayon sa kanya, nasa 10 million in Camarines Norte, 7 million in Bicol, 1 million online investment, 1 million online investment, 1.8 million shares investment for a super club, 4.5 million shares investment for a super.

At sey pa rin niya, “That’s just the tip of it! Do not ever trust this man, very bad business.”

Walang tinutukoy si Sunshine paano niya ito nalaman, lalo’t sinasabi niyang hindi siya involved. Though, may hinala kami kung sino ang close friend niya ngayon na posibleng naloko kaya ganito ka-affected ang actress.

Kaya ang hamon naman kay Sunshine ng mga followers niya, “Name him.”

“Bakit ayaw mong sabihin kung sino?”

“Sino po ito para maiwasan ng public?”

Ion desididong tumanda kasama si Vice

Sobrang advance na ang taon para sa Mister ni Vice Ganda na si Ion Perez. Ang caption nito sa mga photos nil ani Vice habang nasa Taiwan; “Unang letrato sa ngayon! 2037!” at saka may kasunod na tatlong purple heart symbols.

Meron sa mga fan nila ang nakaka-konek kung bakit kahit 2023 pa lang, advance na ng 14 years ang taon na pino-post nito.

May nagsabi naman na kasi raw 47 si Vice ngayong 2023 at by 2037, 47 na rin si Ion, so pareho na raw sila, huh!

Kinikilig naman sa kanila ang mga supporter, fan nila. Sabi ng ilan sa mga ito, “Pinaininindigan niya talaga ang 2037!”

“Kakakilig Ion. Pero bakit ng aba 2037? Kayo ha, nagta-time travel na pala kayo Hahaha.”

“Noi, ituloy mo lang ang 2037. Okay lang, mahal na mahal ko kayo.”