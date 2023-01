Luka Doncic pasabog ng 51 points kontra San Antonio

AYAW pa ring paawat si Luka Doncic, Spurs naman ang iniskoran ng Dallas superstar ng 51 points para igapang ang Mavericks sa manipis na 126-125 panalo sa 77th NBA 2022-23 sa bisperas ng New Year sa AT&T Center sa San Antonio.

Kinumpleto ng Slovenian ang pangatlong 50-point outing sa huling limang laro kasama ang 60 points, 21 rebounds at 10 assists sa overtime win kontra Knicks noong Martes. Si Doncic pa lang ang unang player sa kasaysayan ng NBA na naglista ng 250 points, 50 rebounds at 50 assists sa limang sunod na laro.

“It’s incredible,” bulalas ni Mavs center Christian Wood na tumipa ng 25 points. “In my seven years in the league, I’ve never seen anybody do what he’s able to do.”

Bumida ang 30 points ni Keldon Johnson sa San Antonio (12-24), may 20 si Jeremy Sochan.

Nagkumahog sa final minute ang Dallas (21-16) matapos mapakawalan ang 17-point lead.

Sadyang isinablay ni Spurs guard Tre Jones ang pangalawang free throw habang iwan ang San Antonio 126-124. Nakuha ni Jones ang sariling rebound, na-foul at naipasok ang unang charity pero kabyos sa pangalawa.

Mintis ang dalawang freebies ni Doncic sa final 1.5 seconds para hindi makadiskarte ng winning shot ang Spurs. (Vladi Eduarte)