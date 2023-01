Lexi masaya sa piling ni Gil

Sina Lexi Gonzales, Gil Cuerva nga ang magkasama sa upcoming GMA teleserye na Underage.

“It was easy working with him. Also at the same time, I felt like I had someone to run to kapag kailangan ko ng tulong kasi, of course, it’s not easy and heavy drama talaga itong Underage,” sabi ni Lexi.

“So, there are times na kailangan ko ng kakampi, sa kanya ako tumatakbo madalas and nabibigyan niya rin ako ng tips on how to do better with work and with other scenes. Nagtutulungan lang kaming dalawa,” dugtong niya.

Sa tanong kung kumusta ang relasyon nilang dalawa, sagot ni Lexi:

“Gil and I, well we’re happy. We’re really happy right now.”

Una nagkakilala ang dalawa noong mag-guest si Lexi sa Taste Buddies kunsaan host si Gil. Noong ma-cast sila sa Love You Stranger, nakakailang taping pa lang sila noong biglang magkaroon ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic.

During the lockdown ay panay ang pag-uusap ng dalawa via video chat kaya naging close sila at may nabuong relasyon. (Ruel Mendoza)